Com três etapas já vencidas na edição de 2021, Joan Barreda igualou Jordi Arcarons e já é o 3.º piloto com mais vitórias em etapas nos 43 anos de história do Dakar!

No entanto, à semelhança do seu compatriota, Barreda ainda não conseguiu o tão ambicionado troféu de vencedor da maior prova do Todo-o-Terreno mundial.

Aliás, impressionantemente, o piloto da Honda nunca sequer subiu ao pódio final de uma edição do Dakar… Será em 2021 que vai conseguir juntar as peças todas do “puzzle” e triunfar?!

Top 5 de pilotos com mais etapas ganhas no Dakar em motos:

Stephane Peterhansel (33 etapas/6 vitórias no Dakar)

Cyril Despres (33 etapas/5 vitórias no Dakar)

Joan Barreda (27 etapas/0 vitórias no Dakar)

Jordi Arcarons (27 etapas/0 vitórias no Dakar)

Marc Coma (25 etapas/5 vitórias no Dakar )

Resultados de Joan Barreda no Dakar:

Abandono em 2011

11.º em 2012 (1 etapa vencida)

17.º em 2013 (4 etapas vencidas)

7.º em 2014 (5 etapas vencidas)

17.º em 2015 (4 etapas vencidas)

Abandono em 2016

5.º em 2017 (4 etapas vencidas)

Abandono em 2018 (3 etapas vencidas)

Abandono em 2019 (1 etapa vencida)

7.º em 2020 (1 etapa vencida)

(Foto: Honda)