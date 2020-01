Dakar, Filipe Palmeiro: “Estamos focados no top 10 mas conscientes que temos pilotos muito rápidos atrás” Top 10 para Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro. Para o lituano, esta posição seria um recorde, o avanço que têm para quem roda atrás de si não é grande e as duas últimas etapas não correram muito bem à dupla, mas a verdade é que apesar da melhor classificação em etapas que conseguiram neste Dakar ter sido desporto AutoSport desporto/dakar-filipe-palmeiro-estamos-focados-no-top-_5e19d1c0173a6f1c316aa341





Top 10 para Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro. Para o lituano, esta posição seria um recorde, o avanço que têm para quem roda atrás de si não é grande e as duas últimas etapas não correram muito bem à dupla, mas a verdade é que apesar da melhor classificação em etapas que conseguiram neste Dakar ter sido apenas um 15º posto, estão em décimo da geral o que significa que têm sabido fugir de problemas e estão a ser regulares, sendo essa uma receita que normalmente paga bons dividendos.

Nunca tendo corrido juntos, as duas primeiras etapas foi “para nos adaptarmos pois não houve tempo para fazer shakedown” começou por nos dizer Filipe Palmeiro, que fez um balanço da semana: “Até ao momento está tudo a correr bem, com alguns contratempos que pelo menos num dos dias nos obrigou a partir atrás de alguns camiões o que dificultou mais o andamento. Tem sido um Dakar mais de velocidade, com algumas dunas e zonas de pedra muito complicadas. Agora é preparar para mais uma semana que vai ser interessante em especial a etapa maratona que está muito perto do final e que pode alterar a classificação. Vamos estar focados no top 10 mas conscientes que temos alguns pilotos muito rápidos atrás”, concluiu.