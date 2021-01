Dakar, Etapa 9: A homenagem dos pilotos da Honda a Paulo Gonçalves

No dia em que fez um ano desde a morte de Paulo Gonçalves no Dakar, os pilotos da equipa oficial da Honda levaram o “Speedy” nos seus casacos. The post Dakar, Etapa 9: A homenagem dos pilotos da Honda a Paulo Gonçalves first appeared on Offroadmoto.