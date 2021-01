Dakar, Etapa 11: Joan Barreda abandona sem gasolina

Num acontecimento no mínimo estranho, Joan Barreda falhou hoje o ponto de reabastecimento da etapa 11 e está fora do Dakar.