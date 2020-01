Dakar, Etapa 11: Carlos Sainz com 10m17 para gerir no último dia Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) venceu a etapa de hoje, 10 segundos na frente de Nasser Al-Attiyah (Toyota), com Carlos Sainz (Mini Buggy) em terceiro a 8m03s. O segundo e terceiro classificado deste Dakar conseguiram diminuir significativamente a margem que os separa de Carlos Sainz, mas o espanhol vai para o último dia de prova com desporto AutoSport desporto/dakar-etapa-11-carlos-sainz-com-10m17-para_5e2044f09419111c2a73c7a3





Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) venceu a etapa de hoje, 10 segundos na frente de Nasser Al-Attiyah (Toyota), com Carlos Sainz (Mini Buggy) em terceiro a 8m03s. O segundo e terceiro classificado deste Dakar conseguiram diminuir significativamente a margem que os separa de Carlos Sainz, mas o espanhol vai para o último dia de prova com uma avanço de 10m17s para al Attiyah e 10m23s para Peterhansel e Fiúza. Com uma especial de 374 Km não vai ser fácil recuperar muito tempo, mas como se sabe, tudo pode ainda acontecer.



Não resta muito tempo para o final da prova pelo que era certo que hoje era dia de quase tudo ou nada para Nasser al Attiyah e Stéphane Peterhansel que atacaram forte o líder Carlos Sainz e os oito minutos de diferença comprovam-no. De qualquer forma, depois da vitória na etapa de ontem, aproveitando o facto de Peterhansel e Attiyah se terem perdido, isso terá, eventualmente, sido o momento chave deste rali, pois a margem ao invés de diminuir, cresceu e Sainz pode respirar melhor hoje.

Sabia-se que este seria um dia mais difícil para Sainz, porque partiu à frente, mas amanhã, Peterhansel e al Attiyah arrancam para a especial em primeiro e segundo, e logo de seguida é a vez de Sainz, pelo que o espanhol pode controlar melhor a margem.

De qualquer forma, há sempre a possibilidade de erros ou problemas mecânicos. Não seria a primeira vez nem a última.

Também curioso é o facto de apenas seis segundos separarem Nasser Al-Attiyah e Stéphane Peterhansel na geral. Neste caso, será mesmo luta até à meta. Hoje, o francês venceu a tirada com 10 segundos de avanço para o homem da Toyota.

