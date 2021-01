Dakar, Etapa 11: Bühler, Gonçalves e Rodrigues no Top 20

A etapa 11 do Dakar foi a mais longa - e talvez a mais dura - de toda a prova. Os portugueses aguentaram bem o esforço e todos melhoraram as suas posições na classificação geral. The post Dakar, Etapa 11: Bühler, Gonçalves e Rodrigues no Top 20 first appeared on Offroadmoto.