Dakar, Etapa 10: Interrupção deixa Carlos Sainz com 18m10s de avanço





O Dakar 2020 é bem capaz de ter ficado hoje decisivo com a interrupção da décima etapa. Sendo verdade que não sabemos se os números poderiam mudar na segunda parte da longa tirada de 534 Km, a verdade é que tendo sido interrompida ao Km 345, numa altura em que Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) perdia 11m48s para Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah (Toyota), 17m46s, isto significa que a classificação geral, no que aos três primeiros diz respeito, fica agora bem diferente dos pouco mais de seis minutos e meio que existiam esta manhã à partida entre os três concorrentes da frente.

Feitas as contas, Carlos Sainz (Mini Buggy) passa a liderar com 18m10s de avanço para Nasser Al-Attiyah (Toyota), com Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) 16s mais atrás do catari. Isto significa que, a duas etapas do fim, Carlos Sainz ganha uma margem significativa, e que não sendo decisiva é muito importante, pois se nos últimos dias Attiyah e Peterhansel aproveitaram um dia menos bom de Sainz para recuperar tempo, hoje aconteceu o contrário e estando cada vez mais perto, o fim da prova, vamos ver o que sucede. É lógico que a prova não está resolvida, mas que fica bastante bem encaminhada para Carlos Sainz, disso ninguém duvida.

