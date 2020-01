Dakar, Etapa 1, Surpresa no 1º dia: #319 fez os 319 km em 3h19m! Um furo na Toyota Hilux de Nasser Al-Attiyah já perto do fim da tirada ‘roubou’ ao piloto do Qatar o triunfo na primeira etapa do Dakar 2020. Depois de ter liderado em todos os controlos de passagem, cedeu apenas do penúltimo para o que verdadeiramente interessava. Desta forma, e depois de fazer uma etapa notável desporto AutoSport desporto/dakar-etapa-1-surpresa-no-1-dia_5e11c75790778c1bfa1ed0ca





Um furo na Toyota Hilux de Nasser Al-Attiyah já perto do fim da tirada ‘roubou’ ao piloto do Qatar o triunfo na primeira etapa do Dakar 2020. Depois de ter liderado em todos os controlos de passagem, cedeu apenas do penúltimo para o que verdadeiramente interessava.



Desta forma, e depois de fazer uma etapa notável de consistência, o lituano Vaidotas Zala (Mini) foi o vencedor, 2m14s na frente de Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza (Mini Buggy).



O lituano foi o 19º a partir para a ‘estrada’ e em WP4 já era quinto. Continuou sempre a subir e aproveitou os problemas de Attiyah para vencer.



Depois duma fase inicial de tirada mais lenta, Carlos Sainz (Mini Buggy) foi terceiro no final, 2m50s atrás de Vaidotas. Com os problemas finais,

Nasser Al-Attiyah foi apenas quinto a 5m33s da frente, sendo que após 319 Km de especial, o top 10 já está separado por 15 minutos, e o top 4… por quatro.



Bernhard Ten Brinke (Toyota) foi quinto na frente de Mathieu Serradori (Buggy Century) com Orlando Terranova (Mini) logo a seguir. Depois de problemas na fase inicial da tirada, Yazeed al Rajhi (Toyota) foi apenas oitavo a 11m46s da frente.



Erik Van Loon (Toyota)foi nono e a fechar o top 10 ficou Fernando Alonso (Toyota). O espanhol sofreu um furo na sua Toyota, mas não danificou o carro. Martin Prokop (Ford Raptor) teve um dia calmo, e foi 12º na frente de Khalid Al-Qassimi (Peugeot) que chegou a liderar virtualmente a etapa, sendo que a exemplo de Attiyah, foi perto do fim que teve problemas que o atiraram para o 12º lugar final a 18m05s da frente. Liderava ao Km 254. 18 minutos perdidos ao Km 319. É assim o Dakar.



Muito modestos estiveram também Giniel De Villiers (Toyota), 14º e Nani Roma (Borgward), 15º.



Ricardo e Manuel Porém, no segundo Borgward foram 23º classificados, a 39m18s da frente, com Filipe Palmeiro, que como se sabe corre ao lado do lituano Benitkas Vanagas (Toyota) foram 15º a 23m26s do vencedor.



Surpresa Vaidotas Zala

Foi para todos uma surpresa a vitória do lituano Vaidotas Zala. Ao volante do seu Mini John Cooper Rally, o piloto de 32 anos terminou o dia 2m14 na frente de Stéphane Peterhansel (Mini) e do espanhol Carlos Sainz (Mini). Já Nasser Al-Attiyah (Toyota) esteve na liderança muito tempo, mas teve problemas (três furos em 10 Km) e caiu para quinto, mais de cinco minutos atrás do líder. Apenas sétimo no primeiro WP, ‘Mister Dakar’ foi recuperando gradualmente a desvantagem face a Nasser Al-Attiyah, isto enquanto ao mesmo tempo, na fase inicial da tirada, Carlos Sainz (Mini) e Giniel de Villiers (Toyota), perdiam muito tempo.

A meio da tirada o espanho já estava 10 minutos atrás do líder, Attiyah.

Jakub Przygonski (Mini), ficou parado ao km 146, e já perdeu tempo significativo.

A luta pelo triunfo ficou resumida aos 150 km finais, já que o Al-Attiyah perdeu muito terreno depois de ter furado três vezes, Khalid Al Qassimi (Peugeot) assumiu nesta fase a liderança da corrida, mas também baqueou, deixando o campo aberto para o lituano. Em recuperação constante a partir de determinada altura, Carlos Sainz e Vaidotas Zala foram-se chegando á frente, acabando por ser o lituano a vencer. Naquela que é a sua quarta participação no Dakar, Zala teve sobre si todos os olhos da imprensa e dos adeptos, pois foi quem melhor soube rodar no troço desenhado nas margens do Mar Vermelho, numa etapa dividida entre entre enormes dunas e estradas rochosas. O lituano desistiu em 2016 e 2017, mas o 12º lugar do ano passado foi um bom prenúncio para este triunfo singular a abrir o Dakar 2020.

A procissão ainda via no adro, mas quem já tem tempo para recuperar são Giniel De Villiers (Toyota) e Nani Roma (Borgward), que terminaram o dia respectivamente, a 23 e 28 minutos da frente. Quanto a Fernando Alonso (Toyota), terminou a etapa 10 minutos atrás de Zala naquela que é uma boa estreia para o espanhol no seu primeiro Dakar.

