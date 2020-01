Dakar: De que se queixa Nasser Al-Attiyah? Agora já cá não está a Peugeot, mas o conceito ganhador que deixou no Dakar, o dos buggy, vingou ao ponto da X-Raid também tê-lo seguido, continua a ser motivo de discussão entre os que optam entre o conceito buggy de duas rodas motrizes e os que se mantêm no conceito mais tradicional, o das desporto AutoSport desporto/dakar-de-que-se-queixa-nasser-al-attiyah_5e19b8388362ff1c25ca60ba





Agora já cá não está a Peugeot, mas o conceito ganhador que deixou no Dakar, o dos buggy, vingou ao ponto da X-Raid também tê-lo seguido, continua a ser motivo de discussão entre os que optam entre o conceito buggy de duas rodas motrizes e os que se mantêm no conceito mais tradicional, o das Pickup a gasolina com quatro rodas motrizes.

Este ano, é o caso da Toyota e da X-Raid, e como sempre, ao cabo de algum tempo, todos se queixam da má afinação… dos regulamentos.

Antes do Dakar começar, e não estamos a falar só deste, de 2020, todas as equipas da frente comunicam a sua vontade de vencer. Antes disso, já os regulamentos foram publicados há muito, mas nessa altura é difícil haver muita discussão, pois a única comparação que é possível fazer é para com o percurso do ano anterior.

Mas a verdade é se em determinado ano o conceito buggy vingou face às 4X4, as razões para isso podem ser várias. Normalmente vence sempre a equipa que estava melhor preparada e olhando para o palmarés recente do Dakar, as conclusões não são muito difíceis de tirar.

Em 2017 e 2018 venceu a Peugeot. No primeiro ano colocou três carros no pódio, em 2018, Nasser al-Attiyah foi segundo com a Toyota a 43m40s, e o ano passado o piloto do Qatar ofereceu à Toyota a sua primeira vitória.

A Peugeot saiu do Dakar depois da prova de 2018, mas tinha um carro tão bom que Sébastien Loeb em 2019 ainda lutou pelo triunfo.

Portanto, em 2017 e 2018, a não ser que o percurso fosse desequilibrado demais, seria sempre a Peugeot a vencer. Ponto final.

Em 2019, já sem a equipa oficial da Peugeot, mas com a X-Raid já com o seu buggy, facilmente se percebeu que o seu carro não tinha andamento para a Toyota de Attiyah, com o catari a vencer facilmente o Dakar com 46m42s de avanço para Nani Roma, que foi segundo com um Mini 4X4.

Em 2019, muito resumidamente, a Toyota não teve adversários. Eis que chegamos a 2020.

Já se sabia que o Dakar ia ser duro, como tem sido, todos já tiveram problemas, maiores ou menores, mas soou um pouco estranho ouvir Nasser Al-Attiyah dizer que: “Estou desapontado porque atacámos a toda velocidade, mas o buggy da Mini é muito rápido para nós. O que podemos fazer? Não temos escolha a não ser continuar a fazer o nosso trabalho. Já concluímos a primeira parte da corrida sem ter problemas e fazendo um ótimo trabalho, o que me enche de satisfação. A próxima semana promete ser dura… Muitas dunas nos esperam.”



Logicamente, depressa houve reação do lado da Mini e Carlos Sainz foi claro: “A Toyota venceu o Dakar no ano passado (ndr, com 46 minutos de avanço para o Mini 4×4 de Nani Roma) e agora estão a sete minutos (ndr, 1º Carlos Sainz, Mini, 23h33m03s; 2º Nasser Al-Attiyah (Toyota), +07m48s; 2º Stéphane Peterhansel, Mini, +16m20s) pelo que acho que estão muito perto. A verdade é que nós trabalhámos muito na evolução do nosso carro e na resolução dos muitos problemas que tivemos o ano passado e isso está a comprovar-se nesta prova”, disse Sainz.



Na verdade, Sainz tem razão, a Toyota não está longe o equilíbrio é grande e a principal razão da diferença tem a ver com os muitos furos que a Toyota tem tido. Logicamente que o Mini é mais ágil, melhor no mau piso, mas a Toyota tem mais potência e o seu carro anda mais depressa em zonas rápidas e não é nada mau nas dunas. Basta ver as imagens do Eurosport.

A sete minutos da frente não se percebem as queixas de al Attiyah.

Em 2017, por esta altura estavam quatro carros separados por 5m35s, mas em 2018, Al-Attiyah estava a uma hora de Sainz, mas o ano passado também por esta altura já tinha 37m43s de avanço para Sébastien Loeb, por isso soam estranho as desculpas de Nasser al- Attiyah.

A FIA atua todos os anos com o regulamento, olhando para o que se passou até aí e regulamenta o que lhe parece melhor. Se a prova está tão equilibrada, para quê queixas agora?

Veja as classificações do Dakar desde 2017, a meio e finais:

Dakar 2017: Classificação após Etapa 6

1º Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret Peugeot 14h02m58s

2º Sebastien Loeb/Daniel Elena Peugeot +1m09s

3º Cyril Despres/David Castera Peugeot +4m54s

4º Nani Roma/Alex Haro Toyota +5m35s

5º Mikko Hirvonen/Michel Perin MINI +42m21s

6º Kuba Przygonski/Tom Colsoul MINI +59m55s

7º Orlando Terranova/Andreas Schulz MINI +1h04m49s

8º Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz Toyota +1h08m11s

9º Boris Garafulic/Filipe Palmeiro MINI +1h57m40s

10º Romain Dumas/Alain Guehennec Peugeot +2h22m17s

Dakar 2017: Classificação Final

1º Stephane Peterhansel/Jean-Paul Cottret Peugeot 28h49m30s

2º Sebastien Loeb/Daniel Elena Peugeot +5m13s

3º Cyril Despres/David Castera Peugeot +33m28s

4º Nani Roma/Alex Haro Toyota +1h16m43s

5º Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz Toyota +1h49m48s

6º Orlando Terranova/Andreas Schulz Mini +1h52m31s

7º Kuba Przygonski/Tom Colsoul Mini +4h14m47s

8º Romain Dumas/Alain Guehennec Peugeot +4h21m01s

9º Conrad Rautenbach/Robert Howie Toyota +4h40m13s

10º Mohammed Abu-Issa/Xavier Panseri Mini +4h53m30s

Dakar 2018: Classificação após Etapa 8

1 Carlos Sainz (Esp) Peugeot 27h04m00s

2 Nasser Al-Attiyah (Qat) Toyota +01:06:37

3 Stephane Peterhansel (Fra) Peugeot +01:13:42

4 Bernhard Ten Brinke (Nld) Toyota +01:23:00

5 Giniel De Villiers (Zaf) Toyota +01:37:09

6 Jakub Przygonski (Pol) Mini +02:28:36

7 Martin Prokop (Cze) Ford +02:43:30

8 Sheikh Khalid Al Qassimi (Are) Peugeot +02:55:42

9 Peter Van Merksteijn (Nld) Toyota +04:59:41

10 Nicolas Fuchs (Per) Borgward +06:34:09

Dakar 2018: Classificação final

1 Carlos Sainz/Lucas Cruz Peugeot 49h16m18s

2 Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel Toyota +00:43:40

3 Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz Toyota +01:16:41

4 Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret Peugeot +01:25:29

5 Jakub Przygonski/Tom Colsoul Mini +02:45:24

6 Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri Peugeot +04:20:58

7 Martin Prokop/Jan Tomanek Ford +07:20:49

8 Peter Van Merksteijn/Maciej Marton Toyota +07:41:28

9 Sebastian Halpern/Edu Pulenta Toyota +09:08:10

10 Lucio Alvarez/Robert Howie Toyota +09:18:46

Dakar 2019: Classificação após Etapa 6

1 Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel Toyota 21h01m31s

2 Sebastien Loeb Daniel Elena Peugeot +00h37m43s

3 Stephane Peterhansel David Castera Mini +00h41m14s

4 Nani Roma Alex Haro Bravo Mini +00h45m24s

5 Cyril Despres Jean Paul Cottret Mini +01h19m09s

6 Jakub Przygonski Tom Colsoul Mini +02h03m10s

7 Martin Prokop Jan Tomanek Ford +02h31m02s

8 Yazeed Al Rajhi Timo Gottschalk Mini +03h12m25s

9 Bernhard Ten Brinke Xavier Panseri Toyota +04h18m44s

10 Benediktas Vanagas Sebastian Rozwadowski Toyota +05h05m19s

Dakar 2019: Classificação Final

1 Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing 34h38m14s

2 Nani Roma/Alex Haro Bravo X-Raid Team + 00h46m42s

3 Sebastien Loeb/Daniel Elena PH-Sport + 01h54m18s

4 Jakub Przygonski/Tom Colsoul Orlen X-Raid Team + 02h28m31s

5 Cyril Despres/Jean Paul Cottret X-Raid Mini JCW Team + 02h48m43s

6 Martin Prokop/Jan Tomanek MP-Sports + 03h19m02s

7 Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk X-Raid Team + 04h30m56s

8 Boris Garafulic/Filipe Palmeiro X-Raid Team + 07h57m58s

9 Giniel De Villiers/Dirk Von Zitzewitz Toyota Gazoo Racing + 07h59m16s

Dakar 2020: Classificação após Etapa 6

1 Carlos Sainz/Lucas Cruz Bahrain Jcw X-Raid Team 23h33m03s

2 Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing + 00h07m48s

3 Stéphane Peterhansel/Paulo Fiuza Bahrain Jcw X-Raid Team + 00h16m20s

4 Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov Overdrive Toyota + 00h36m48s

5 Orlando Terranova/Bernardo Graue X-Raid Mini Jcw Team + 00h43m54s

6 Mathieu Serradori/Fabian Lurquin Srt Racing + 00h50m21s

7 Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo Toyota Gazoo Racing + 00h55m41s

8 Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul Toyota Gazoo Racing + 01h12m58s’

9 Yasir Seaidan7Kuzmich Alexy Race World Team + 02h00m11s

10 Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro Inbank Team Pitlane + 02h 38′ 26s

11 Pierre Lachaume/Jean Michel Polato Ph-Sport + 02h 44m16s’