Dakar: Acidente de piloto saudita deixa Sainz e Peterhansel ‘agarrados’… O aluguer de carros a privados por parte de equipas oficiais serve para atenuar os enormes custos, mas por vezes as contas podem sair ainda mais ‘furadas’. Foi o que aconteceu com o forte acidente sofrido pelo terceiro chassis da X-Raid para o Dakar, que foi alugado a um piloto saudita, Yasir Bin Seaidan, que desporto AutoSport desporto/dakar-acidente-de-piloto-saudita-deixa-sainz-_5df6242dde6e187972ee6b85





O aluguer de carros a privados por parte de equipas oficiais serve para atenuar os enormes custos, mas por vezes as contas podem sair ainda mais ‘furadas’. Foi o que aconteceu com o forte acidente sofrido pelo terceiro chassis da X-Raid para o Dakar, que foi alugado a um piloto saudita, Yasir Bin Seaidan, que capotou violentamente o MINI Buggy, deixando Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel a fazer “trapézio sem rede”.

Seaidan, que lutava pelo título local, destruiu por completo o MINI buggy na Baja Sharqiyah, perdeu o título local – tinha que vencer a última prova para ganhar o campeonato – e deixou Sven Quandt à beira de um ataque de nervos, pois a X-Raid não tem tempo útil para construir um terceiro chassis, sendo que o saudita era o mochileiro perfeito para o duo de pilotos oficiais.

Significa isto que, caso seja necessário, depois de algum problema mais grave numa etapa, Sainz e Peterhansel não poderão contar com a ajuda do saudita em pista. Contudo, nenhum deles poderia utilizar o carro para continuar em prova: “O bloco do motor e o chassis são marcados nas verificações, associados e identificados por um número. Há três elementos (bloco do motor, chassis, dupla piloto/navegador) que não podem ser alterados nem substituídos durante a prova”, lê-se no regulamento.