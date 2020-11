Foram hoje conhecidos os números que os pilotos lusos vão utilizar na próxima edição do Rally Dakar.

No seu segundo ano com a Hero Motosports, Sebastian Bühler terá o dorsal 24. O piloto de origem alemã foi o 3.º melhor “rookie” do Dakar de 2019 e conquistou este ano o título mundial de Bajas. Aos 25 anos de idade, Bühler continuará a sua evolução no Dakar, ele que que já mostrou ter tudo para ser uma das próximas grandes estrelas dos Rally Raids a nível mundial.

Joaquim Rodrigues irá manter o dorsal 27 que têm sido a sua imagem de marca desde a sua estreia nesta prova em 2017. O 12.º posto conquistado nesse ano é o seu melhor resultado até agora, registo esse que “J-Rod” quer certamente superar.

Com o dorsal 35 vai estar Mário Patrão. A novidade este ano é que o piloto de Seia vai alinhar na classe “Original by Motul”, mais conhecida por “Malle Moto”. Depois de vários anos inserido na equipa oficial da KTM, Patrão enfrenta assim um novo desafio por si planeado há algum tempo: fazer o Dakar sem qualquer assistência externa!

Rui Gonçalves estreia-se no Dakar com o dorsal 28 na sua Sherco oficial. Foi no Andalucia Rally em Outubro que o transmontano teve a sua primeira experiência nos Rally Raids. Depois de 17 anos no Mundial de Motocross, esta será uma edição sobretudo para aprender o Dakar e, quem sabe, surpreender.

Outro estreante será Alexandre Azinhais. Depois de participar na Africa Eco Race em 2017, o piloto de Albufeira aventura-se agora na mais mítica prova de Todo-o-Terreno em todo o mundo. Azinhais estará com o dorsal 85.

De notar as ausências de Fausto Mota e António Maio.

Mota participou e terminou todas as edições entre 2016 e 2020 mas, depois de um ano mais dedicado à sua atividade profissional, optou por ficar de fora este ano.

Quanto a Maio, a pandemia gerou muitas incertezas que levaram o campeão nacional absoluto de Todo-o-Terreno a não avançar para aquela que seria a sua terceira participação consecutiva.

Será a segunda vez na história deste evento que o Dakar se disputará na Arábia Saudita. Entre os dias 3 e 15 de Janeiro, poderá acompanhar aqui no Offroad Moto toda a evolução dos seis portugueses em competição.

—

(Fotos: Dakar)