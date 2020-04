O director do Rally Dakar, David Castera, já revelou que a prova deverá terá lugar em janeiro de 2021, mas poderá abandonar os planos de envolver mais países na rota do próximo ano.

Como se tem verificado, a pandemia do coronavírus já afetou gravemente todos os eventos desportivos a nível mundial, entre eles os desportos motorizados. Alguns viram-se obrigados a adiar as épocas de 2020 e muitos, como a Fórmula 1 e o MotoGP, tiveram de cancelar uma série de corridas.

O Rally Dakar realizou-se logo no primeiro mês do ano e, por isso mesmo, não sofreu quaisquer consequências nesta edição. Além disso, os organizadores da prova vão continuar com os seus planos para realizar a 43ª edição do evento no próximo ano, embora ainda possam ser afetados pelo surto de Covid-19.

Para 2021 estava revisto abranger mais países ao longo do evento, além da Arábia Saudita, que já foi palco da prova neste ano. Estes planos estão a ser postos em causa devido à pandemia, e David Castera já avançou que a decisão está para breve.

“A ideia inicial era ter dois a três países, mas também temos uma opção com um país. Temos várias opções porque não sabemos como vão evoluir as os diferentes países no que diz respeito ao vírus”, disse Castera. “De momento, ainda não tomámos a decisão final. Agora as medidas estão a mudar quase todos os dias em todos os países e é difícil chegar a um consenso. No entanto, nos próximos 15 dias temos de começar a pensar e decidir definitivamente como será o Dakar 2021, sendo que essa decisão deverá ser avançada no início de junho”.

Ao que parece, existem vários planos para o Dakar de 2021. Um desses planos envolve ter a Jordânia e os Emiratos Árabes Unidos na rota, mas isso complica muito a organização de um rally que atravessa três países com medidas sanitárias e postos fronteiriços diferentes. No entanto, segundo David Castera, o plano mais viável é repetir a corrida apenas no interior da Arábia Saudita, mas com uma rota 100% nova.

“É o maior país e oferece-nos a possibilidade de fazer um Dakar 100% novo”, afirmou Castera. “Posso fazer um rally completamente diferente do do ano passado, do zero; isso na Jordânia ou noutros países é impossível. Com um país quatro ou cinco vezes maior do que a França, se na pior das hipóteses não pudermos visitar nenhum outro país novo, tenho a certeza que ainda teremos um bom Dakar. Estamos no final de abril e temos oito meses para continuar a trabalhar. Estou muito calmo quanto à nossa capacidade de organização, embora tenhamos certamente de lidar com medidas sanitárias especiais. Teremos de encontrar medidas para que possa ser feita a prova, mas vamos fazê-la, com certeza”, avançou o diretor do Rally Dakar.

A nova rota do evento de 2021 está a ser estudada com o auxílio do Google Earth e David Castera revelou alguns pormenores. “Passei várias horas à noite no Google Earth, mas também durante o dia com o meu telemóvel para pesquisar o melhor percurso com a minha equipa, composta por mais duas pessoas. Tenho duas rotas 100% prontas, assim como os helicópteros, os mantimentos. Está tudo praticamente pronto”, sublinhou Castera.

Foto: Dakar Rally