Regressaram em ‘Dakar Experience’, que permite continuar em prova sem contar para a classificação, mas na 7ª Etapa tiveram problemas na bomba da direção assistida.

Conseguiram levar o carro até ao fim, mas não desfrutaram de toda a etapa. No dia seguinte, ontem, tiveram problemas de direção que não possibilitaram terminar a etapa.

Falharam vários waypoint e a organização colocou-os fora de prova: “Como já tínhamos utilizado o Joker, ficámos impossibilitados de alinhar novamente uma vez que o joker só se pode utilizar uma vez. Não era o desfecho pelo qual lutámos e demos tudo mas as corridas têm destas coisas”, disse Ricardo Porém.

Antes, a sua prova tinha começado a correr mal na 5ª etapa. Depois de subirem até à 17ª posição da geral, o facto de terem parado para ajudar o colega de equipa, depois de também terem sofridos vários furos levou-os a perder muito tempo e a cair para a 43ª posição da geral, mas o pior estava para vir no dia seguinte. Um problema com a caixa de velocidades do Borgward BX7 DKR Evo fez com que tivessem de esperar pela assistência sendo rebocados para o bivouac: “Vamos adquirir experiência, treinar a navegação em conjunto, testar algumas soluções diferentes no carro, ficar a conhecer as etapas, pois o Dakar vai ficar pela Arábia mais quatro anos. O objetivo agora é chegar ao fim”, disse Ricardo Porém, que ainda assim desfrutou de boa parte do Dakar e acumulou experiência para possíveis novas participações.