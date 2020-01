Dakar 2020: Sebastian Bühler sem palavras com a morte de Paulo Gonçalves Faltaram as palavras a um dos pilotos que partilhava a mesma equipa com Paulo Gonçalves. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-sebastian-buhler-sem-palavras-com-_5e1b9750b467e01be6004acd





Faltaram as palavras a um dos pilotos que partilhava a mesma equipa com Paulo Gonçalves. Sebastian Bühler despediu-se do companheiro do Dakar e mostrou-se incrédulo perante o sucedido.

“Paulo até já meu amigo!!!❤️❤️❤️ Não pode ser verdade…Ride in Peace”

Foto: Facebook Sebastian Bühler