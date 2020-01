Dakar 2020: Sebastian Bühler satisfeito com o resultado de hoje Sebastian Bühler termina a etapa de hoje com sentimento de dever cumprido e continua a impressionar com a sua consistência. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-sebastian-buhler-satisfeito-com-o-_5e162a5ed1023a1c08d038ce





Sebastian Bühler termina a etapa de hoje com sentimento de dever cumprido e continua a impressionar com a sua consistência. Depois de uma etapa complicada em termos de navegação, o piloto conseguiu terminar o dia na 21ª posição,

“Foi uma etapa muito dura e longa, com pistas rápidas e muitas pedras. Para a chegada, a navegação foi muito difícil, por isso andei devagar para evitar erros e apanhar todos os way-points. No geral, acho que me saí muito bem na etapa hoje”, avançou Bühler.

O piloto da Hero Motosports fechou esta quarta etapa da prova a 15m08 do vencedor, José Ignacio Cornejo, e segue para amanhã no 20º lugar da classificação geral.

Foto: Hero Motosports