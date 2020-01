Dakar 2020: Rúben Faria e Hélder Rodrigues, os “arquitetos” da vitória da Honda O regresso da Honda às vitórias no Dakar foi “arquitetado”, entre outros, por Rúben Faria e Hélder Rodrigues. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-ruben-faria-e-helder-rodrigues-os-_5e2170b1b846211c15908dc6





Juntos somam 21 participações nesta prova e 3 pódios naquele que é o Rally Raid de referência a nível mundial. Munidos de uma forte experiência nesta prova, a dupla portuguesa trabalha para a equipa da Honda desde a edição de 2019 e o trabalho desenvolvido deu agora os seus frutos.

Se Faria (diretor geral) e Rodrigues (conselheiro dos pilotos) pensaram bem na estratégia, então os seus 4 pilotos executaram-na ainda melhor!

Ricky Brabec assumiu a liderança do Dakar na 3.ª etapa e não mais o perdeu até final. O grande segredo do norte-americano foi a consistência. Mesmo quando arrancou na frente das etapas, o californiano não cedeu muito tempo para os adversários, garantindo o menor número de erros possíveis na navegação, uma das áreas mais traiçoeiras no Dakar 2020.

Mas o trabalho não foi só de Brabec. A partir da etapa 9 tornou-se claro que a missão dos seus companheiros passou a ser defender o americano da “armada” da KTM e, também aqui, o trabalho foi exemplar.

Exemplar até ao ponto de TODOS os pilotos da equipa japonesa terem ganho etapas, à exceção de Aaron Mare! Brabec e Jose Ignacio Cornejo venceram duas especiais cada e Joan Barreda e Kevin Benavides triunfaram em uma etapa cada um.

Face a um trabalho tão bem feito, não havia nada que a KTM pudesse fazer. Parabéns Rúben Faria e Hélder Rodrigues!

(Foto: HRC)