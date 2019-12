Dakar 2020: Restrições para as mulheres causam polémica Apesar de o Rally Dakar ainda não ter chegado à Arábia Saudita a polémica já começou. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-restricoes-para-as-mulheres-causam_5df3b5c25d243b79b250e8aa





Apesar de o Rally Dakar ainda não ter chegado à

Arábia Saudita a polémica já começou. A escolha do país causou grande agitação

por causa da situação controversa do país, especialmente, no que diz respeito

aos direitos das mulheres. O “Guia Prático da Arábia Saudita” emitido

pela organização veio confirmar este problema.

O documento de dez páginas aborda vários aspectos referentes

ao país que acolhe a prova, nomeadamente que só a partir de Outubro de 2019 é

que as portas do país foram abertas a turistas de todo o mundo.

Entre outras questões, é explicado que as chamadas whatsapp

estão bloqueadas, bem como alguns sites (para conteúdo explícito). Em termos de

logística, assinala ainda que também se deverá ter em conta que o transporte

público não é muito confiável.

Só estas pequenas coisas já são suficientes para

gerar alguma controvérsia. No entanto, é o quarto ponto do guia, intitulado “vida

local”, que levanta mais problemas. Embora o documento tenha sido escrito de

forma a realçar a crescente abertura do país nos últimos anos restrições

relativas ao álcool, drogas e carne de porco mantêm-se. Dito isto, tanto a importação

quanto o consumo de álcool e carne suína são estritamente proibidos e podem ser

objeto de processos judiciais. O consumo de drogas também é severamente punido.

Porém, aquele que é, sem dúvida, o ponto mais

conflituoso de todos, é o vestuário. É aqui que começa o óbvio machismo do país

saudita: as mulheres devem ter os ombros e joelhos cobertos em público. Como de

costume, esta restrição provocou uma onda de críticas à organização por ter

levado a prova a um país onde a discriminação é tão evidente.

Para além disso, as manifestações de afeto em

público são proibidas e é ainda apontado que as roupas das mulheres não devem

ser demasiado justas. Apesar de já não ser obrigatório para as mulheres

estrangeiras utilizar o vestuário local, é recomendado o uso de um véu em

público “para evitar ofender”.

O trabalho fica também mais complicado para os jornalistas

acreditados, que devem pedir autorização a uma mulher para fotografá-la ou

gravá-la em grande plano.

Ora, com a crescente participação e presença da figura feminina no desporto motorizado é natural que regras como estas causem discórdia. Para além de grandes nomes como o de Laia Sanz, pilotos como Mirjam Pol, Sara García e Fernanda Kanno também marcarão presença no Dakar. No entanto, nos dias de hoje, a presença feminina estende-se ainda às mulheres que fazem parte das equipas, jornalistas e espectadores, que também verão as suas liberdades restringidas.

Foto: Rally Zone