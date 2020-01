Dakar 2020: Queda atrasa Fausto Mota Fausto Mota concluiu hoje com sucesso a quinta etapa do Rallly Dakar 2020 que se disputou entre Al-`Ula a Há’il. No entanto, uma ligeira queda fê-lo perder alguns minutos, acabando depois por conseguir retomar a corrida. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-queda-atrasa-fausto-mota_5e1766f99057451c02f5e761





Fausto Mota concluiu com sucesso a quinta etapa do Rally Dakar 2020 que se disputou entre Al-`Ula a Há’il. No entanto, uma ligeira queda fê-lo perder alguns minutos, acabando depois por conseguir retomar a corrida. Apesar do incidente, o piloto da XRAIDS concluiu esta quinta etapa na 11ª posição da classe maratona e no 46º posto entre as motos.

“Mais uma etapa dura. Vou seguindo à cautela, com prudência, quando posso arrisco mais, mas com cuidado para não comprometer a corrida. Vinha a andar bem e tudo corria dentro da normalidade, mas uma queda atrasou um pouco o meu andamento. Não foi nada demais. Ainda assim continuamos bem e estamos prontos para amanhã”, salientou Fausto Mota.

O piloto segue agora na oitava posição da classificação geral da classe maratona e no 36º lugar da classificação geral das motas. Amanhã disputa-se a sexta etapa, na qual os pilotos terão de enfrentar uma jornada de 478 km, que serão disputados ao cronómetro, num percurso 100% de areia que ligará Ha’il a Riyadh.