“Hoje já começámos a andar em deserto mais aberto com muita areia e muitas dunas. Fiz uma especial boa. Até ao reabastecimento o ritmo foi alto e consegui andar com a malta que saiu comigo. Depois, na segunda parte havia 20 km de pista rápida e chão duro com um bocado de pó e acabei por perder o contacto”, explicou o piloto da Hero Motosports.

Apesar do bom resultado de hoje, Gonçalves encontra-se no 59º lugar da geral devido ao problema com a moto na terceira etapa, que lhe custou tempo precioso. Segundo o piloto, as maiores dificuldades de hoje surgiram depois do reabastecimento quando teve de enfrentar um terreno mais perigoso. Ainda assim, foi o melhor português em prova.

“Depois, os 200 km fora de pista, o terreno era muito ondulado, muito rápido e com muitos perigos. Acabei por vir com o meu ritmo, perdi algum tempo mas acho que foi uma boa etapa. A mota esteve bem tanto na primeira como na segunda parte da especial, por isso estou satisfeito”, avançou o português.

