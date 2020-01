Dakar 2020: Paulo Gonçalves termina mais uma etapa no top 10 Paulo Gonçalves concluiu mais uma etapa do Rally Dakar 2020 e, uma vez mais, foi o melhor piloto português do dia ao terminar na 8ª posição, a 8m16 do vencedor, Ricky Brabec. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-paulo-goncalves-termina-mais-uma_5e18bf62b846211c158d9ddf





“Hoje foi um dia muito longo, com mais de 800 km na mota. Foi uma bela etapa, com paisagens cheias de areia e dunas. Decidi ir rápido e aproveitei muito a mudança de ritmo. Estou feliz por ter conseguido fazer mais uma boa etapa pela equipa. Agora, estamos em Riyadh e estou ansioso pelo dia de descanso amanhã para começar de novo na segunda semana com uma boa motivação”, avançou Gonçalves.

Depois de ter dado tudo nesta primeira semana da prova, o piloto da Hero MotoSports continua a subir na geral e está agora em 46º lugar.

Foto: Hero MotoSports