Dakar 2020: Paulo Gonçalves foi o português mais rápido na primeira etapa Paulo Gonçalves terminou a primeira etapa do Rally Dakar na 12ª posição apesar de a difícil navegação que marcou o arranque da prova não lhe ter facilitado o trabalho. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-paulo-goncalves-foi-o-portugues_5e11ec0db846211c158b4446





Paulo Gonçalves terminou a primeira etapa do Rally Dakar na 12ª posição apesar de a difícil navegação que marcou o arranque da prova não lhe ter facilitado o trabalho.

“Foi um arranque muito interessante do Dakar 2020. Uma etapa longa de 320 km com uma mistura de estradas de perda, trial, areia e algumas dunas que tornaram a navegação muito complicada”, explicou o piloto da Hero MotoSports.

O arranque da prova não foi

fácil para ninguém, pois com uma mistura de vários tipos de terreno a atenção

teve de ser redobrada. “No início pilotei com muito cuidado porque havia muito

trial e a navegação era muito complicada. Tentei não cometer nenhum erro nem

sofrer nenhuma queda”.

Assim, parece que o objetivo para este primeiro dia de prova foi cumprido, o que deixa Paulo Gonçalves satisfeito com o seu desempenho, depois de ter terminado a 10m17 do líder, Toby Price. “Estou feliz com o meu começo aqui na Arábia Saudita. Não estou preocupado com a posição, apenas com as minhas sensações com a moto que estão a ser muito boas”.

Foto: Hero MotoSports