Dakar 2020: Paulo Gonçalves continua líder da armada lusa





O piloto português conseguiu repetir a boa prestação do dia de ontem e terminar, uma vez mais, na 12ª posição. Desta vez, Paulo Gonçalves ficou a 9m32 do vencedor desta segunda etapa, Ross Branch, depois de um dia de maratona com mais um resultado bastante sólido.

“Terminámos o segundo dia do Dakar 2020, nesta que foi a primeira maratona. Cheguei bem sem problemas mecânicos e por isso está tudo a postos para terminar a segunda parte da maratona amanhã”, afirmou o piloto da Hero MotoSports, satisfeito com a prestação de hoje.

Este resultado coloca Paulo Gonçalves no 14º lugar da classificação geral, a 13m10 do líder da prova, que é agora o piloto da Red Bull KTM Sam Sunderland. Esta foi uma etapa que pediu especial atenção dos pilotos devido à difícil navegação.

“Na etapa de hoje pilotei de forma particularmente cautelosa para não ter problemas. A mota está a funcionar bem e as sensações são bastante boas. Vou tentar melhorar o meu ritmo a cada dia, sem erros, para terminar da melhor forma”, acrescentou o português.

Foto: Hero MotoSports