Dakar 2020: Paulo Fiúza confirmado oficialmente ao lado de Peterhansel





Está confirmado oficialmente! Paulo Fiúza vai navegar Stéphane Peterhansel no Dakar 2020, que se realiza entre 5 e 17 de janeiro na Arábia Saudita, já que Andrea Peterhansel não pode participar na prova devido a razões de saúde. Depois de um ‘check up’ de rotina com o médico da equipa, Andrea Peterhansel ficou sem autorização para participar no evento. Exames e análises adicionais não mudaram a situação. Para Sven Quandt: “Tentámos e esperámos até quase ao último minuto, mas infelizmente a Andrea não pode competir no Dakar 2020. Ela e o Stéphane tiveram uma grande temporada e certamente poderiam estar entre as duplas da frente na Arábia Saudita, mas a saúde vem em primeiro lugar. De qualquer forma, temos a certeza de que o Paulo (Fiúza) vai fazer um bom trabalho. Ele e o Stéphane trabalharam bem juntos no Rally de Riyadh”, disse Sven Quandt.