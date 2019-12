Dakar 2020: Moto elétrica vai participar na última etapa A edição de 2020 do Dakar será o palco de uma estreia mundial. Pela primeira vez na história da prova, uma moto elétrica vai enfrentar uma etapa do mais prestigiado Rally Raid do mundo. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-moto-eletrica-vai-participar-na_5df538987cf645796c548093





Chama-se TACITA e será a primeira moto elétrica vocacionada para este tipo de provas. A apresentação deste modelo decorrerá no dia 4 de Janeiro na “Jeddah Dakar Village”. A marca já assegurou junto da entidade organizadora do Dakar – a A.S.O. – a presença neste evento até 2023.

No dia 17 de Janeiro, a TACITA T-Race Rally vai juntar-se aos outros concorrentes do Dakar e participar no “Qiddiyah Grand Prix” naquela que será a sua estreia mundial.

O fundador da TACITA, Pierpaolo Rigo, está entusiasmado: “A A.S.O. tem encorajado a participação de motos híbridas e elétricas no Dakar e nós aceitámos o desafio. Estamos a trabalhar na T-Race Rally, moto que vai conseguir enfrentar as condições do mais duro Rally Raid do mundo. Estamos muito felizes por ter esta grande oportunidade”.

Rigo continua: “Em 2012 fomos os primeiros a colocar uma moto elétrica a competir em África no Merzouga Rally. Depois destes anos de investigação e desenvolvimento, estamos prontos para o Dakar. Convidamos todos os fãs dos Rally Raids a visitarem-nos na ‘Jeddah Dakar Village‘ ou no final do ‘Qiddiyah Grand Prix’ para terem a oportunidade de testar a TACITA T-Race Rally”.

A A.S.O. está comprometida com este novo futuro para a modalidade e David Castera afirma que “sabemos que as energias alternativas serão uma parte do futuro dos Rally Raids. Este projeto da TACITA está em grande desenvolvimento e estamos felizes por promover esta moto na primeira edição do Dakar na Arábia Saudita”.

(Foto: TACITA)