Matthias Walkner não podia deixar de ser um dos favoritos, depois de ter vencido o Rally Dakar em 2018. No entanto, o piloto da Red Bull KTM terá de enfrentar uma competição feroz para recuperar o título este ano.

Embora

a sua história no Dakar seja relativamente curta, Walkner corre há mais de 10

anos com a marca austríaca. Tal como o próprio Dakar, é um “osso duro de roer”

e dificilmente o conseguirão deter de tentar ao máximo a vitória.

Relembramos

que o piloto conseguiu terminar a prova deste ano em segundo lugar e com um

tornozelo partido, só tendo percebido a gravidade da lesão depois do final da

corrida. “O último Dakar foi difícil do início ao fim. Fiquei muito feliz

quando a batalha terminou e, no final, fiquei eufórico por terminar em segundo.

Antes do início, pensei que seria outro construtor a ganhar, mas acabou por

ser, novamente, a KTM. Há um verdadeiro espírito de equipa e um tremendo

profissionalismo na equipa”.

Apesar

da lesão, o campeão do Dakar de 2018 tem vindo a recuperar a olhos vistos,

principalmente, nas duas últimas rondas do campeonato mundial. Como preparação

para a prova deste ano, o piloto austríaco tem, com certeza, feito muitas horas

de testes e treinos para poder enfrentar o rally da melhor forma possível.

“O

processo de recuperação desde que sofri a lesão tem sido bastante longo. O

treino que tenho feito teve um enorme benefício para a minha condição física e,

apesar de não ter passado tantas horas na moto como gostaria, sinto-me óptimo e

pronto para este novo desafio. Os testes correram bem, não apenas com a

sensação na moto, mas também com a navegação, uma vez que penso que vai ser

muito importante neste Dakar”, salientou Walkner.

O seu maior rival será o atual campeão, Toby Price, mas não podemos colocar de parte Sam Sunderland, que tentará certamente entrar na luta para vencer a prova mais difícil do ano. Porém, Matthias Walkner tem em si a velocidade, habilidade e experiência para voltar a conquistar o deserto e é, sem dúvida, um forte candidato a, pelo menos, alcançar o pódio.

“Há muito trabalho pela frente mas, fisicamente, estou em grande forma e estou a recuperar a minha autoconfiança a cada quilómetro percorrido”, afirmou o piloto da KTM, que está ansioso pelo início do Rally Dakar.

Foto: Matthias Walkner Facebook