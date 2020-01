Dakar 2020: Mário Patrão “super satisfeito” com o primeiro dia de prova rio Patrão iniciou hoje a sua participação no Rally Dakar 2020, numa primeira etapa que contava com 752 quilómetros, 319 dos quais cronometrados. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-mario-patrao-super-satisfeito-com-_5e11f67dbcbd0b1bf5b77d94





Mário Patrão iniciou hoje

a sua participação no Rally Dakar 2020, numa primeira etapa que contava com 752

quilómetros, 319 dos quais cronometrados.

O piloto que representa a equipa KTM Factory Racing, apoiado pelo Crédito Agrícola, terminou hoje no 41º lugar. Nesta etapa, que marcou o arranque da prova na Arábia Saudita, o piloto português teve de percorrer um trajeto com uma enorme variedade de pisos.

“Está feita a primeira

prova. Tentei ir com a máxima cautela possível, uma vez que quer os pisos, quer

o próprio roadbook apresentam diferenças que apesar de inovadoras merecem toda

a atenção. Como tal preferi manter um ritmo seguro, e cauteloso. Foi uma prova

em que o meu objetivo foi ambientar-me e ganhar o feeling necessário. Estou

super satisfeito com o trabalho realizado pela equipa na moto, está mais ágil e

mais segura”, explicou Patrão que, aos comandos da sua KTM 450 Rally, completou

a prova em 4h07m20s.

Amanhã disputa-se a etapa super-maratona que ligará Al Wajh a Neom. A especial de 367 km terá as suas particularidades, como todas as etapas disputadas na Árabia Saudita. Nesta segunda etapa do Rally Dakar, serão concedidos apenas 10 minutos para reparação e manutenção às motas e aos quads na chegada ao bivouac em Neom.