Dakar 2020: Joaquim Rodrigues está fora da classificação Logo no primeiro dia de competição, a comitiva portuguesa teve a primeira baixa. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-joaquim-rodrigues-esta-fora-da_5e1204b18362ff1c25c7b948





Logo no primeiro dia de competição, a comitiva portuguesa teve a primeira baixa.

Joaquim Rodrigues arrancou com um bom ritmo mas logo no km 90, após o reabastecimento, “a moto nunca mais pegou” disse o piloto da Hero nas redes sociais.

“Desmontei a moto toda mas não consegui encontrar o problema” lamentou J-Rod. “Conseguimos chegar até ao ‘bivouac’ depois de muitas horas. Com a nova regra do ’Joker’ é-me permitido alinhar amanhã no ”Dakar Experience”.

Isto significa que, a partir de agora, Joaquim Rodrigues não contará mais para a classificação principal do Dakar 2020.

Naturalmente desapontado, o minhoto conclui: “Fora das ‘contas‘ mas junto com os meus colegas para chegar até final”.

(Foto: Hero Motosports)