Dakar 2020: Filipe Palmeiro afinal vai correr… de Toyota Depois de Boris Garafulic ter optado por ficar no Chile, deixando Filipe Palmeiro 'pendurado' para este Dakar eis que afinal um contratempo de última hora com o navegador do piloto lituano Benediktas Vanagas abriu espaço para que Filipe Palmeiro não tenha ficado em casa. O navegador luso foi convidado a correr com Vanagas nesta prova





O navegador luso foi convidado a correr com Vanagas nesta prova e depois de ultrapassadas todas as questões contratuais com a X-Raid e Boris Garafulic, vai correr no Dakar na Toyota Hilux #312: “Neste momento estou na Lituânia com o Benditkas Vanagas, já que o navegador dele teve um problema, teve um vírus nos últimos dias que o impediu de marcar presença na prova, pelo que tivemos que preparar e organizar tudo, foram dias muito stressantes e não foi fácil ultrapassar uma serie de condicionantes que existiam. Todos ajudaram e no final conseguimos estar presentes neste Dakar e não ficar um ano parado. O Benediktas Vanagas é um piloto com muita experiência, faz ralis há muito, já vai no oitavo Dakar e no ano passado ficou em 11º, logo atrás de mim e do Boris (Garafulic). Andámos com ele a discutir ao minuto a posição e nós acabámos por ficar à frente dele. É a primeira vez que vou correr com ele e andar de Toyota”.