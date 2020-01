Dakar 2020: Fausto Mota sobe oito posições na classificação geral Fausto Mota concluiu a especial cronometrada de hoje na 36ª posição da classificação moto do dia e em 6º na classe Maratona. O piloto da XRAIDS sobe assim oito lugares na tabela da geral, desta feita, para 42º lugar. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-fausto-mota-sobe-oito-posicoes-na-_5e14c051bcbd0b1bf5b86f28





Aos comandos de uma Husqvarna FR450 Rally, o piloto do Marco de Canaveses, gastou 04h16m58s a concluir esta terceira etapa do Rally Dakar. Conseguiu ainda manter um ritmo consistente, sem registo de problemas, o que lhe permitiu melhorar substancialmente os resultados.

Fausto Mota aparenta

estar mais confortável com o terreno saudita e ficou satisfeito com a sua prestação

de hoje. “A etapa correu bem, vou passo a passo, como habitualmente tenho

feito, sem cometer erros, sem exageros nem arriscar demasiado. Ainda falta

muita corrida pela frente. Não quero arriscar demais. Vou com calma e quando

posso arrisco mais um pouco, sempre com prudência”, explicou o piloto no final

da etapa.

Amanhã disputa-se a

quarta etapa que ligará Neom a Al-`Ula, ao longo de uma especial de 453 km. Os

pilotos vão poder contar com pistas de areia e gravilha, num percurso em que a

navegação será muito importante.