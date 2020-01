Dakar 2020, Fausto Mota: “Não corri riscos na primeira etapa” Fausto Mota teve um arranque calmo no Dakar e concluiu a primeira etapa no 58.º posto. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-fausto-mota-nao-corri-riscos-na_5e123d1a9419111c2a6eedd9





No final, o piloto de Marco de Canaveses disse que “a etapa correu bem. Tinha bastante pedra e bastante navegação. Optei por arrancar suave porque a prova é muito longa. Não quis correr riscos”.

Sobre as condições que os pilotos encontraram nesta estreia na Arábia Saudita, Mota reforçou que “não conhecemos o terreno e não quis fazer nada que comprometesse o resultado. Estou inteiro e esse era o objetivo”.

Aos comandos de uma Husqvarna, Fausto já pensa no dia de amanhã: “na parte final da etapa hoje, já me ‘soltei’ mais um pouco. Temos de ir com calma e amanhã veremos como corre”.