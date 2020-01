Dakar 2020: Fausto Mota diz estar “mais confiante para continuar” Depois de um arranque cauteloso, Fausto Mota concluiu hoje a segunda etapa da prova com o 9º lugar da classe Maratona. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-fausto-mota-diz-estar-mais_5e1360cea9699e1bdff6ca4a





Depois de um arranque

cauteloso, Fausto Mota concluiu hoje a segunda etapa da prova com o 9º lugar da

classe Maratona. Aos comandos de uma HusqvarnaFR450 Rally, o

piloto português gastou 04h46m43s a disputar os 367 km cronometrados da

especial do dia. Registou o 47º tempo, melhorando assim a sua marca na geral

entre as motas. Sobe para 50º, subindo assim duas posições.

O piloto fez uma etapa sem registo de quaisquer

contratempos e afirma sentir-se mais confortável nas pistas da Arábia Saudita.

“Foi uma etapa longa, mas correu tudo bem, sem

quaisquer percalços. Gostei muito do percurso do dia. Perdi-me um pouco agora

na parte final, mas não foi nada de significativo. Estou mais à vontade e um

pouco mais confiante para continuar. Estamos noutro continente e é sempre

preciso alguma prudência no arranque. Hoje foi a segunda etapa e ainda há muita

corrida pela frente”, explicou Fausto Mota à chegada desta supermaratona.

Relembramos ainda que, dadas as características da

prova de hoje, foram apenas concedidos 10 minutos aos pilotos Moto e Quad para

reparação e manutenção na chegada aobivouacem Neom.