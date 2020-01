Dakar 2020, Etapa 5: Segunda vitória para Price; Gonçalves fecha no top 10 O piloto da Red Bull KTM conquistou a sua segunda vitória em 2020, depois de uma etapa de 353 km. Pablo Quintanilla fechou o dia a 1m12 do australiano, seguido por Andrew Short a fechar o top 3. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-5-segunda-vitoria-para-price_5e16fda3d1023a1c08d07b7e





O piloto da Red Bull KTM conquistou a sua segunda

vitória em 2020, depois de uma etapa de 353 km. Pablo Quintanilla fechou o dia

a 1m12 do australiano, seguido por Andrew Short a fechar o top 3.

Toby Price foi o primeiro piloto a colocar-se na

liderança da prova. Após 50 km, estava com 16 segundos de vantagem em relação a

Pablo Quintanilla e 19 segundos para Ross Branch. Nesta altura, Andrew Short e

Sam Sunderland também se mantinham por perto.

Entretanto, Matthias Walkner aproveitou a sua

posição no arranque para seguir as marcas dos restantes pilotos, estabelecendo depois

o tempo mais rápido dos primeiros 50 km.

Toby Price não se deixou ficar e rapidamente

regressou à liderança. Atrás de si seguiam então Luciano Benavides e Sam

Sunderland, que preenchiam assim os três primeiros lugares.

Ao km 152 ainda liderava, mas o britânico da Red

Bull KTM seguia com uma desvantagem de apenas 47 segundos, esperando uma

oportunidade para atacar. No entanto, o Rally Dakar voltou a deixar a sua marca

e, desta vez, a vítima foi Sunderland. O piloto sofreu uma queda, que o deixou

magoado nas costas e no ombro, o que o obrigou a abandonar a prova ao

quilómetro 187.

Com isto, Price conseguiu ganhar mais alguma vantagem e solidificar a liderança, na altura com 2m41 sobre Quintanilla e 2m45 sobre Brabec, que deu o máximo para se manter como líder da geral.

O piloto australiano não deu qualquer hipótese aos adversários até ao final da etapa, conseguindo assegurar a vitória. Quanto a Ricky Brabec, permanece como líder da geral, com Price a estabelecer-se a 9m06 e Kevin Benavides a 11m32.

Destaque ainda para o português Paulo Gonçalves, que voltou a conseguir uma prestação muito positiva, ao terminar na 10ª posição, a 13m15 do vencedor. Sebastian Bühler fechou a etapa de hoje em 21º lugar.

José Ignacio Cornejo e Kevin Benavides acabaram por ficar um pouco mais para trás no dia de hoje, depois de terem sido os primeiros a abrir caminho no início da etapa. Os dois terminaram em 13º e 9º lugar, respetivamente.

Classificação da Etapa 5

Classificação geral após a Etapa 5

(Em atualização)

Foto: Rally Dakar