Dakar 2020, Etapa 5: Price prepara o assalto à liderança de Brabec Toby Price tornou-se hoje no primeiro piloto a vencer duas etapas do Dakar 2020. Torna-se claro que o australiano quer a sua segunda vitória consecutiva nesta prova! desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-5-price-prepara-o-assalto-a-_5e177bdc19454c1c0d3093ba





Toby Price tornou-se hoje no primeiro piloto a vencer duas etapas do Dakar 2020. Torna-se claro que o australiano quer a sua segunda vitória consecutiva nesta prova!

Price venceu a etapa de abertura do Rally mas teve problemas no segundo dia e caiu para a 9.ª posição. Na etapa seguinte, Ricky Brabec venceu e assumiu a liderança que mantém até hoje.

A estratégia vai ser fundamental numa prova que se tem mostrado muito desafiante para pilotos e máquinas devido ao imenso pó e pedras que têm constituído o percurso na Arábia Saudita.

E que estratégia está a adotar Toby Price? O piloto da KTM sabe que não pode cometer erros se quer recuperar os 9m06s que o separam de Brabec na classificação geral. O australiano parece ter abrandado ontem o ritmo de modo a não ter de arrancar na frente na etapa de hoje e a estratégia deu resultado. Price venceu e recuperou de uma só vez 3m03s para o líder.

E que estratégia está a adotar Ricky Brabec? A aposta do piloto da Honda é na consistência. 2.º, 12.º, 1.º, 5.º e 4.º em cadauma das etapas já realizadas, Brabec construiu grande parte da sua vantagem com uma exemplar prestação no terceiro dia, conseguindo tirar partido dos erros de navegação cometidos pelos seus adversários.

Se olharmos para a edição de 2019, Brabec liderou o Dakar em duas ocasiões diferentes mas perdeu a oportunidade de lutar pela vitória devido a um problema mecânico. Já Price foi muito inteligente na gestão da corrida e, com um pulso partido, precisou apenas de vencer uma etapa para conquistar o triunfo final.

Se hoje o foco está em Brabec e Price, a verdade é que ainda há muito Dakar pela frente e as diferenças ainda são recuperáveis para vários pilotos, nomeadamente Kevin Benavides que está a 11m32s do líder mas que ainda não venceu qualquer etapa.

No Dakar tudo pode mudar de um dia para o outro e não podemos colocar de parte Pablo Quintanilla e Jose Ignacio Cornejo que, apesar de já estarem a 16 e a 20 minutos do líder, respetivamente, têm experiência e velocidade para se colocarem na luta pela vitória.

Amanhã disputa-se a sexta etapa do Rally Dakar 2020, que será uma das mais longas de toda a prova. Serão 478 km disputados ao cronometro numa etapa que vai ligar Ha’il a Riyadh. A etapa será 100% composta por areia e fora de pista. Está tudo em aberto!

—

(Foto: HRC)