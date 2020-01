Dakar 2020, Etapa 5: Motor partido leva Sebastian Bühler ao abandono Infelizmente, chegou ao fim a participação de Sebastian Buhler no Dakar 2020. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-5-motor-partido-leva_5e189fa5173a6f1c316a32f9





O luso-germânico ocupava a 18.ª posição na classificação geral e era o melhor representante da Hero em prova.

No km 265 da 5.ª etapa do Rally, Bühler viu a sua moto parar definitivamente com o motor partido.

O n.º 32 pode orgulhar-se de ter mostrado todo o seu talento apenas no segundo Dakar da sua carreira. Aos 25 anos de idade, é inegável que Sebastian Bühler tem tudo para vir a dar cartas nos Rally Raids.

(Foto: Hero Motosport)