A etapa de hoje do Rally Dakar ligou Al-`Ula a Há’il ao longo de 353 km. Foi considerada bastante complicada pelos pilotos, principalmente na segunda metade da especial. No entanto, Toby Price não se deixou intimidar e arrecadou mais uma vitória, que o coloca a 9m06 do líder da geral, Ricky Brabec.

Um dos principais destaques foi o abandono de um dos pilotos favoritos: Sam Sunderland. O piloto da Red Bull KTM sofreu uma queda que o impediu de continuar em prova devido a lesões nas costas e no ombro.

Amanhã disputa-se a sexta etapa do Rally Dakar 2020, que será uma das mais longas de toda a prova. Serão 478 km disputados ao cronometro numa etapa que vai ligar Ha’il a Riyadh. A etapa será 100% composta por areia e fora de pista.

Mas, antes disso, vamos olhar para as declarações dos pilotos no final da etapa de hoje.

Toby Price, 1º na etapa, 2º na geral: “Foi um bom dia para mim, apesar de ter havido uma grande mudança de cenário na última metade da prova. Fiz alguns bons progressos, apesar de hoje ter sido um pouco complicado. Consegui ganhar mais algum tempo ao líder, o que é bom, e espero que amanhã tenhamos mais um dia forte na areia. Também quero desejar ao Sam tudo de bom depois da queda de hoje – espero que esteja de volta à moto em breve”.

Matthias Walkner, 5º na etapa, 6º na geral: “Foi um dia bom mas sofri um pouco com a poeira no início e perdi um pouco de tempo com o reabastecimento. Depois disso, nas secções fora de pista, acho que fui um pouco cuidadoso demais na minha navegação. A parte boa é que consegui chegar ao final em segurança sem perder muito tempo. Nunca é bom ver um dos nossos colegas de equipa depois de terem tido um acidente, tirou-me um pouco o foco, mas parece que ele não está muito mal e isso é sempre bom de ouvir”.

Luciano Benavides, 8º na etapa, 8º na geral: “Foi um dia extremamente duro hoje, Percorremos muitos quilómetros fora de pista e isso é sempre muito cansativo. Eu pilotei muito bem até o reabastecimento e acho que estava perto de ser o segundo mais rápido”. Mais tarde, vi o Sam depois do acidente e por isso decidi descansar um pouco para ter a certeza de que não saía tão bem. A etapa foi muito rápida, com muitas dunas quebradas, e isso fez com que fosse muito fácil cometer um erro. Ainda nos faltam sete etapas, então achei melhor terminar a etapa em segurança e ver como as coisas correm amanhã”.

Pablo Quintanilla, 2º na etapa, 4º na geral: “Honestamente, a etapa foi dura, mas sinto-me muito bem. Rapidamente encontrei um ritmo forte e fui capaz de fazer muitos progressos. Estava empoeirado até ao reabastecimento porque tive de passar por outros pilotos, mas tirando isso, não houve problema. Depois disso, mantive-me com o Andrew e conseguimos fazer um trabalho de equipa muito bom. Ontem não correu muito bem para mim, mas hoje consegui tirar partido da posição que tinha e recuperar algum tempo. Percorrer 200 quilómetros nas dunas foi difícil e não há tempo para descansar. Parece que a etapa seis será semelhante, por isso vou descansar um pouco esta noite e espero ter outro dia sólido amanhã”.

Andrew Short, 3º na etapa, 12º na geral: “O meu dia começou muito rápido hoje e andei muito bem até à zona de reabastecimento. Depois disso, fomos para fora de pista e, quando estava à procura de um dos way-points, o Pablo apanhou-me e, a partir daí, permanecemos juntos durante o resto da etapa. Foi bom segui-lo e ver as suas linhas e ritmo. Espero ser capaz de manter o mesmo ritmo e recuperar algum tempo à medida que a prova avança”.

Kevin Benavides, 9º na etapa, 3º na geral: “Hoje foi muito difícil fisicamente. Eu saí na segunda posição, por isso, perdi algum tempo. Na primeira parte da especial houve muita navegação e eu cometi um pequeno erro. Depois entramos no deserto aberto com muitos quilómetros de areia e vegetação, tudo bastante técnico e complicado. Acho que hoje fiz um bom trabalho. Perdemos algum tempo, mas acho que estamos numa boa posição para começar a etapa amanhã”.

Ricky Brabec, 4º na etapa, 1º na geral: “O meu dia foi bom. Começou um frio de rachar com o qual eu não me dou bem. Foi muito rápido e com muitas pistas de areia. Andei muito tempo com o Nacho e conseguimos chegar ao fim, que era o nosso objectivo número um. Estar em primeiro na geral é incrível. Estamos numa boa posição para amanhã conseguirmos estar ainda mais fortes. Vamos tentar apanhar o grupo principal e não perder muito tempo. Neste momento, estamos a levar isto dia após dia. É muito difícil ter uma estratégia. Ainda há muitas corridas para fazer e esperamos bons resultados a cada dia”.

Joan Barreda, 6º na etapa, 7º na geral: “Hoje senti-me um pouco melhor. A segunda parte da especial foi muito difícil fisicamente, com muita areia e vegetação, mas conseguimos manter um ritmo sólido. Tenho tentado recuperar as boas sensações dia após dia para subir de posição. Esta semana não tem sido fácil. Encontrámos muitas rochas e diferentes tipos de navegação. Agora espero conseguir estar melhor nas etapas do deserto aberto. Ainda há muita corrida pela frente”.

José Ignacio Cornejo, 13º na etapa, 5º na geral: “A etapa de hoje foi difícil, pois tivemos de abrir a pista. Sabíamos que era a etapa do rally com mais areia até ao momento. Foi um dia muito exigente fisicamente, com muitos quilómetros de areia, relva e algumas dunas. Estou feliz por ter aberto a pista até ao final da especial onde o grupo depois me apanhou. Foi um dia positivo pois não perdi muito tempo ao abrir a pista como poderia ter acontecido. Tenho uma óptima posição de partida para a etapa de amanhã”.

Fonte: Rally Dakar, KTM, Monster Energy Honda Team, Rockstar Energy Husqvarna