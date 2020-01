Dakar 2020, Etapa 4: Sunderland bate Cornejo; Paulo Gonçalves foi 5º A vitória estava praticamente entregue a José Ignacio Cornejo mas Sam Sunderland bateu o argentino mesmo ao cair do pano. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-4-sunderland-bate-cornejo_5e15cf2e281deb1beb12c8a4





A vitória estava praticamente entregue a José Ignacio Cornejo mas Sam Sunderland bateu o argentino mesmo ao cair do pano. O piloto britânico fez uma recuperação impressionante nos últimos quilómetros e bateu o chileno por apenas 11 segundos.

O vencedor do dia de ontem, Ricky Brabec, não tardou em atacar novamente e mantinha-se na liderança ao quilómetro 108, altura em que alcançou a zona de neutralização. Nessa altura, o seu colega de equipa, Kevin Benavides, aproximava-se a passos largos, diminuindo a diferença entre os dois para apenas quatro segundos.

Toby Price e José Ignacio Cornejo também estavam a uma distância

consideravelmente pequena de Brabec, com cerca de meio minuto a separá-los.

Depois de dois dias bastante complicados para Price, o piloto da Red Bull KTM

conseguiu colocar-se na liderança após 243 km.

Por esta altura já Brabec tinha perdido algum tempo para os pilotos que seguiam na frente. Enquanto isto, Benavides conseguiu melhorar o seu ritmo, o suficiente para ultrapassar Toby Price que viria depois a ficar para trás. José Ignacio Cornejo mantinha-se por perto, à espera de uma oportunidade para atacar.

O piloto chileno acabou por conseguir bater o colega de equipa já perto do final da etapa e quase teve tempo de cantar vitória. No entanto, Sam Sunderland surpreendeu ao roubar-lhe a vitória por escassos segundos, deixando Cornejo na segunda posição. Benavides terminou em terceiro, a 46 segundos do britânico.

Quanto a Brabec, continua líder da classificação geral, depois de ter terminado esta quarta etapa na 7ª posição. Seguem-se Kevin Benavides, a 2m30 e José Ignacio Cornejo a 8m31.

Uma das grandes surpresas do dia foi Paulo Gonçalves que, depois de ter estado em risco de abandonar a prova, recuperou a olhos vistos. O português não baixou os braços e, apesar de ter demorado mais de 10 horas para terminar a etapa de ontem, terminou hoje no quinto lugar.

Outro dos pilotos em destaque neste quarto dia de prova foi, sem dúvida, Franco Caimi. O piloto argentino deu tudo e conseguiu subir na geral, depois de terminar esta quarta etapa na quinta posição. Já Xavier de Soultrait teve um dia para esquecer, que ficou marcado pelo seu abandono no Rally Dakar. Depois de ontem ter magoado o pulso, o piloto francês ainda tentou terminar a etapa de hoje mas sem sucesso.

Sebastian Bühler voltou a conseguir uma prestação bastante consistente, tendo terminado no 21º lugar, seguido de Joaquim Rodrigues em 23º.

Classificação da Etapa 4

Classificação geral após a Etapa 4

