O piloto inscrito pela XRAIDS TEAM e que ostenta o dorsal 38, conclui a etapa do dia, a quarta desta edição, na 31ª posição da classificação moto e em 6º da classe maratona, mantendo assim o 9º posto da geral da respetiva categoria. Com este resultado, o piloto do Marco de Canaveses ascende mais duas posições na classificação geral absoluta onde é agora 40º.

Fausto Mota aos comandos da sua Husqvarna FR450 Rally, conclui a especial de difícil navegação, com 453 km cronometrados em 5h5m24s, num percurso que oscilou entre pistas de areia, mas também de gravilha.

Para o piloto que se encontra radicado há vários anos em Espanha “a etapa do dia correu bem. Ao km 50 tive um problema com a parte elétrica do roadbook e tive de trabalhar com ele de forma manual. O dia foi longo e duro. Foram nove horas em cima da mota. Foram cinco horas de especial e quatro de ligação. Continuo a sentir-me bem. A mota tem-se portado muito bem. Agora é continuar. Ainda há muita prova pela frente”.

Amanhã disputa-se a quinta etapa que ligará Al-`Ula a Há’il ao longo de uma especial de 353 km. As enormes rochas servirão como pontos de referência para evitar erros de navegação que podem custar muito caro. Menos técnicas, mas tão impressionantes quanto as dunas, são as grandes colinas de areia que chamam a atenção dos pilotos. As descidas acentuadas vão obrigar a dar uso a técnicas de condução ainda mais avançadas.