A etapa de hoje ficou marcada pela primeira vitória de José Ignacio Cornejo no Rally Dakar, depois da penalização sofrida por Sam Sunderland. Aqui estão as declarações dos pilotos depois de uma etapa complicada que ligou Neom a Al-‘Ula.

José Ignacio Cornejo (Honda), 1º na etapa, 3º na geral: “Estou muito contente com a vitória na etapa. A verdade é que eu não estava à espera da penalização do Sam e estou muito contente por ter conseguido a minha primeira vitória no Dakar. Hoje foi uma etapa muito longa, muito exigente física e, sobretudo, mentalmente. A primeira parte foi muito rápida onde praticamente não havia diferença de tempo entre os pilotos. Desde o primeiro reabastecimento, as áreas de difícil navegação começaram com pistas pouco visíveis. Foi bastante difícil até ter apanhado o Ricky aproximadamente ao quilómetro 220 e ajudámo-nos mutuamente a abrir a pista até ao segundo reabastecimento. Foi uma etapa difícil onde passamos por alguns lugares muito bonitos. Estou muito contente com esta etapa em que mantivemos a cabeça fria para podermos encontrar o percurso mais facilmente”.

Sam Sunderland (KTM), 8º na etapa, 6º na geral: “Tive mesmo de trabalhar muito hoje. Começando tão tarde havia muito pó na primeira metade da etapa, mas felizmente consegui passar um grupo de pilotos mesmo antes da paragem de reabastecimento. Depois disso consegui manter um bom ritmo e concentrei-me nas minhas notas porque a navegação foi, mais uma vez, muito complicada. Foi um dia realmente difícil, mas no final consegui chegar em segurança e com um bom tempo”.

Toby Price (KTM), 6º na etapa, 4º na geral: “Foi um dia bastante sólido e muito bom para mim. Cometi alguns erros, mas nada de mais. Tentei andar de forma consistente e ficar em contacto com os outros pilotos. Temos hipótese de conseguir um bom resultado na prova mas ainda há um longo caminho a percorrer”.

Luciano Benavides (KTM), 20º na etapa, 8º na geral: “Hoje achei a navegação bastante difícil, especialmente porque a velocidade era muito elevada nas pistas mais rochosas. Cometi alguns erros e também tive um pequeno acidente, o que me fez perder algum tempo. Estou um pouco decepcionado com a minha posição, mas amanhã parece que a etapa vai ser bastante semelhante. O meu plano é concentrar-me, manter-se em segurança e tentar terminar numa boa posição”.

Matthias Walkner (KTM), 26º na etapa, 9º na geral: “Estava tudo a ir bem até o quilómetro 290. Perdi algumas notas do roadbook e acabei por perder muito tempo”. É frustrante quando se anda muito bem durante cinco horas e depois um erro tão pequeno pode custar muito tempo. Felizmente, cheguei bem depois de uma etapa muito rápida com muitas rochas. A corrida é longa, por isso vou continuar a concentrar-me e a fazer o meu melhor que conseguir todos os dias”.

Kevin Benavides (Honda), 2º na etapa, 2º na geral: “Hoje foi um dia muito longo, muito exigente fisicamente e bastante frio pela manhã. O palco começou rápido e, pouco a pouco, as áreas técnicas começaram a chegar com rochas e trilhos duros onde a navegação era muito difícil. Depois veio novamente uma parte bastante rápida e antes do final voltou a outra parte com uma navegação muito complicada, cheia de areia e rochas. Foi realmente muito agradável, mas um especial muito exigente. Os meus colegas de equipa fizeram um excelente trabalho ao abrir a pista. Eu os segui de perto, mas fiquei um pouco para trás. Estou muito feliz com o ritmo de hoje”.

Ricky Brabec (Honda), 5º na etapa, 1º na geral: “O dia foi bom. Eu não tinha a melhor posição inicial. Eu comecei primeiro. Estava um pouco nervoso e pensei que hoje ia perder muito tempo. Estou muito feliz. Passei o dia todo na frente. Depois, eventualmente, o meu colega de equipa Nacho Cornejo apanhou-me. Pilotámos juntos durante uns 250 km até ao final. Estivemos muito bem. Foi um dia muito longo e cansativo para a mente e para o corpo. Ainda estamos bem e as motos estão boas. Ainda temos alguns dias. Vamos descansar e preparar tudo para amanhã”.

Joan Barreda (Honda), 23º na etapa, 7º na geral: “Hoje caí na primeira parte da especial numa área cheia de rochas. Levei um golpe nas costelas que já estavam magoadas. Também danifiquei um pouco os instrumentos de navegação e tive que seguir ao lado dos outros pilotos e consequentemente tive alguns problemas de navegação e perdi um pouco de tempo. O importante é que, apesar de tudo, cheguei inteiro ao bivouac. Vou tentar recuperar fisicamente para a etapa de amanhã”.

Amanhã a caravana do Rally Dakar segue em direção a Ha-‘il, por um percurso predominantemente dominado pela areia onde as rochas gigantescas servirão como pontos de referência para evitar erros de navegação. Neste dia, que terá 353 km cumpridos ao cronometro, as descidas acentuadas vão obrigar a dar uso a técnicas de condução ainda mais avançadas e a uma atenção especial por parte dos pilotos.

Fotos: Monster Energy Honda Team, Rally Dakar, Rally Zone, KTM