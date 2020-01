Dakar 2020, Etapa 3: Ricky Brabec não dá hipótese e rouba liderança a Sam Sunderland Ricky Brabec teve sempre tudo sob controlo nesta terceira etapa do Rally Dakar 2020. O piloto da Honda venceu com uma vantagem de 9m39 para José Ignacio Cornejo e 13m16 para Joan Barreda. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-3-ricky-brabec-nao-da_5e146c3a22bb341c1a1e6ab2





O piloto americano arrancou bem para a prova de hoje e, após os primeiros

43 km, estava na liderança. No entanto, Luciano Benavides e Ross Branch seguiam

por perto. Alguns quilómetros depois, Brabec conseguiu alargar a vantagem em

relação a Benavides para 1m34, numa altura em que Branch acaba por perder muito

tempo depois de se ter magoado no ombro.

A partir desta altura, o objetivo do vencedor de ontem passou a ser

terminar a etapa, apesar das dores causadas pela queda.

A terceira etapa do Rally Dakar viu também um dos favoritos ter de ficar de fora. O francês Adrien Van Beveren abandonou a prova depois de uma queda, que lhe custou uma fratura na clavícula.

O dia de hoje fica marcado ainda pelo grave problema no motor da moto de Paulo Gonçalves. O líder da armada portuguesa foi obrigado a parar, ainda durante os quilómetros iniciais para tentar reparar a mota, o que lhe custou tempo precioso.

Depois das dificuldades no dia de ontem, Toby Price estava a conseguir recuperar até se ter desviado do caminho certo. O mesmo aconteceu com Xavier de Soultrait, que também se encontrava entre os quatro primeiros da etapa até aí.

Já Sam Sunderland acabou por perder a liderança na geral que é agora do americano Ricky Brabec.

Foto: DPPI Media/Rally Dakar