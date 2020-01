Dakar 2020, Etapa 2: Ross Branch vence, Toby Price fica para trás Já se adivinham dificuldades para Toby Price antes ainda do arranque para a etapa de hoje e foi precisamente isso que aconteceu. A rota, maioritariamente constituída por pistas, facilitou o trabalho dos pilotos do ponto de vista técnico mas a navegação na Arábia Saudita continua a fazer das suas. No entanto, o vencedor da etapa, Ross Branch, parece não ter sido afetado por essa questão. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-2-ross-branch-vence-toby_5e13053e90778c1bfa1f3d64





Já se adivinham dificuldades para Toby Price antes ainda do

arranque para a etapa de hoje e foi precisamente isso que aconteceu. A rota,

maioritariamente constituída por pistas, facilitou o trabalho dos pilotos do

ponto de vista técnico mas a navegação na Arábia Saudita continua a fazer das

suas. No entanto, o vencedor da etapa, Ross Branch, parece não ter sido afetado

por essa questão.

Como vencedor da primeira etapa, Price foi o primeiro a

arrancar para um dia de navegação muito complicado, seguido de Ricky Brabec.

Ambos perderam muito tempo, logo no início da prova, com Price a perder 7

minutos e o americano 5m40.

Por esta altura, Joan Barreda já estava no ataque da

especial, numa tentativa de recuperar do resultado de ontem. O espanhol tinha

atrás de si Ross Branch, a 1m01, e Pablo Quintanilla, a 1m18. No entanto,

depois de ter passado grande parte da prova de hoje na liderança, Barreda

acabou por ser ultrapassado por Branch. O rookie do ano passado, rapidamente

colocou 54 segundos sobre Quintanilla, deixando ainda mais para trás Barreda

que perdeu logo 4 minutos.

O piloto do Botswana conseguiu manter-se na liderança da etapa até ao final, assinalando assim a sua primeira vitória na competição. Sam Sunderland chegou logo a seguir, com mais 1m24 do que Branch, seguido de Pablo Quintanilla, que terminou com 2m21 para o líder de hoje. Já Toby Price fechou esta segunda etapa em 15º, a 12m13 de Branch.

Quanto aos pilotos portugueses, Paulo Gonçalves voltou a fechar na 12ª posição, a 9m32 do vencedor da etapa de hoje. Logo a seguir terminou António Maio, em 19º. (Em atualização)

Com uma especial cronometrada de 367 km, a etapa de hoje levou os pilotos até Neom numa oportunidade para os menos afortunados no dia de ontem recuperarem algum tempo. Relembramos ainda que esta super maratona permitirá apenas 10 minutos de manutenção das motos no final do dia, o que levará os pilotos a ter especial cautela durante esta segunda etapa.

Foto: Dakar Rally