Dakar 2020, etapa 10: Vitória de Barreda, Brabec cada vez mais líder





À 10.ª etapa, chegou finalmente a vez de Joan Barreda vencer uma etapa. A Honda dominou a etapa e colocou três motos nos três primeiros lugares, reforçando assim a posição de Ricky Brabec como líder da prova.

Joan Barreda entrou ao ataque logo nos primeiros quilómetros enquanto Pablo Quintanilla pagava caro o facto de ter partido na frente e, ao km 113, já perdia 4 minutos face ao espanhol.

Enquanto Barreda dominava, Ricky Brabec fazia muito mais do que apenas limitar os danos. O norte americano aproveitou a “boleia” do seu companheiro de equipa e terminou o dia na 2.ª posição a pouco mais de 1 minuto do n.º 12.

Pouco depois de os primeiros arrancarem da zona de neutralização para disputar os últimos 175 km da especial, o vento forte obrigou a organização a ter de cancelar o resto da etapa que, assim, ficou reduzida a 375 km.

Kevin Benavides – que tinha sido 6.º ontem – permitiu à Honda um pódio 100% vermelho mas o argentino está fora da luta pelos lugares cimeiros na classificação geral depois de ter sofrido problemas mecânicos há alguns dias.

Os grandes derrotados do dia foram Toby Price e Pablo Quintanilla.

O australiano não conseguiu ter a ajuda de Matthias Walkner que, apesar de um bom início de etapa, acabou por ficar para trás. Price desceu assim à 4.ª posição na classificação geral (por troca com Joan Barreda) e está já a 28 minutos do líder.

Por sua vez, Quintanilla foi apenas 7.º na etapa e não conseguiu evitar perder mais 4m51s para Ricky Brabec. O chileno tem agora um total de 25m44s de atraso para o norte americano quando faltam apenas duas etapas para terminar a prova.

Tudo poderá definido esta quinta-feira e a mecânica vai ser decisiva. De hoje para amanhã, os pilotos terão de assegurar a manutenção e a reparação das suas motos dado que se trata de uma etapa maratona.

Veremos como se conseguirá defender a equipa da Honda na etapa 11 face à armada austríaca da KTM e da Husqvarna.

Classificação da etapa 10

Classificação geral do Dakar 2020 após a etapa 10

(Foto: HRC)