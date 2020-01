Dakar 2020, etapa 1: Vitória de Price no arranque da prova ancou hoje o Rally Dakar 2020 sem grandes surpresas em relação aos pilotos favoritos ao título. O australiano, Toby Price conquistou esta primeira etapa deixando assim um aviso aos seus adversários logo no início da prova. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-etapa-1-vitoria-de-price-no_5e11c1c82713b21bf061a244





Arrancou

hoje o Rally Dakar 2020 sem grandes surpresas em relação aos pilotos favoritos

ao título. O australiano, Toby Price conquistou esta primeira etapa deixando

assim um aviso aos seus adversários logo no início da prova.

O

relógio marcava as 08h01 locais quando todos os pilotos favoritos à vitória

deste ano já se encontravam a caminho de Al Wajh. Porém, nesta prova implacável

existem sempre alguns imprevistos. Foi precisamente o que acabou por acontecer

com Joan Barreda, Andrew Short e Adrien Van Beveren que perderam entre 8 e 10

minutos para o líder.

Já

Ricky Brabec foi o primeiro dos favoritos a colocar-se na frente da corrida,

aos 47 km da especial, conseguindo, na altura, colocar algum tempo entre si,

Benavides, Barreda e Quintanilla. No entanto, não tardou até que as KTM

entrassem na luta. Price, Walkner e Sunderland rapidamente se puseram em

perseguição de Brabec que levava 1m30 de vantagem.

Depois

de muito esforço, Toby Price conseguiu colocar-se à frente de Ricky Brabec,

sensivelmente, a meio da prova. Neste momento, Sunderland ainda tinha

possibilidade de atacar, mas acabou por terminar a etapa na quarta posição.

Brabec e Walkner também estiveram sempre na luta pela etapa e fecharam o dia em

segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Muito

bem estiveram também os portugueses em prova com Paulo Gonçalves a terminar

esta primeira etapa ainda dentro do top 15, na 14ª posição. Seguiu-se António

Maio em 22º, Sebastian Bühler em 36º e Mário Patrão que fechou em 40º. Um pouco

mais para trás ficou Fausto Mota, na 58ª posição, à frente de Joaquim Rodrigues

que, ao que tudo indica, terá tido algum problema na moto por volta do

quilómetro 86 desta especial.

Dito isto, os pilotos enfrentaram um primeiro dia complicado que esteve muito longe de ser apenas um aquecimento para a prova. No entanto, o vencedor do ano passado não se deixou intimidar e marcou o ritmo no arranque da competição. Relembramos que Price foi o vencedor da prova do ano passado e já mostrou que veio com tudo para reconquistar a prova mais dura do ano, desta vez, na Arábia Saudita.

Os 10 primeiros classificados da primeira etapa do Rally Dakar

Foto: Dakar Rally