Dakar 2020: Equipa da Hero abandona a prova A Hero Motosports tomou a decisão de abandonar o Dakar 2020 depois da trágica morte de Paulo Gonçalves.





A equipa indiana anunciou esta segunda feira nas redes sociais que está em “luto profundo pela partida do nosso piloto Paulo Gonçalves no domingo” e que “em respeito a ele, a Hero Motosports não vai prosseguir com a sua participação no Dakar 2020”.

Numa atitude de enorme valor, a marca reforçou que “os outros pilotos e todo o staff vão juntar-se à família enlutada do Paulo”.

(Foto: Hero Motosports)