Mário Patrão concluiu a terceira etapa do Rally Dakar 2020, que hoje se disputou em torno da cidade de Neom, em 103º lugar. O piloto conseguiu contornar as adversidades desta jornada, que se revelou particularmente difícil, e segue para a quarta etapa na 45ª posição da geral.

A etapa, que deveria ser de 427 km cronometrados, foi reduzida e apenas contabilizada até ao quilómetro 389 por decisão da organização. Esta alteração esteve relacionada com um problema técnico que afetou o GPS das motos.

Hoje, a sorte não esteve do lado de Mário Patrão que teve ainda que

resolver um problema na moto, o que não lhe permitiu alcançar uma melhor

posição no final da etapa de hoje.

“A etapa teve imenso pó, foi

bastante dura e, após o abastecimento de gasolina, a minha mota parou por

completo. Não tive quedas, nem embati contra nenhum obstáculo. Rapidamente

percebi, in loco, que teria de desmontar a mota toda e perceber o que se

passava”, explicou Patrão.

Este problema significou, claro, a perda de

algum tempo para o português que, ainda assim, conseguiu encontrar a solução.

“Estive mais de 1h30min a tentar solucionar o problema, tive que me acalmar e concentrar-me para encontrar a falha mas, por fim e com um raio de sorte, consegui encontrar o problema elétrico e resolvi-o ali mesmo, no meio do pó, dos carros, camiões, com o pouco que tinha à mão. Felizmente, consegui chegar em segurança ao bivouac, este é o espírito do Dakar. Foi um enorme desgaste, mas amanhã será um outro dia e, necessariamente, terá de ser melhor”, disse o piloto, que enfrenta amanhã uma especial de 453 km.