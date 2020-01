Dakar 2020: As declarações dos pilotos depois da 11ª etapa O Rally Dakar 2020 está quase a chegar ao fim mas só amanhã é que se poderá confirmar o vencedor desta edição da prova. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-as-declaracoes-dos-pilotos-depois-_5e2073e0d1023a1c08d3f4a6





Luciano Benavides, destacou-se no dia de hoje, ao terminar no top 3 da penúltima etapa. Esta prestação permitiu-lhe subir para o sétimo lugar na geral, a apenas cinco minutos de Barreda que se encontra em quinto lugar.

O espanhol da Monster Energy Honda foi quem abriu a pista depois da vitória de Honda e fechou a etapa em 12º lugar, a 14m48 de Pablo Quintanilla. Durante uma boa parte da etapa, seguiu com o colega de equipa Kevin Benavides, numa tentativa de ajudar Ricky Brabec. Benavides fechou a etapa na nona posição, com mais 8m48 do que o vencedor do dia.

Toby Price chegou em quinto lugar na etapa de hoje, atrás do vencedor chileno, com uma diferença de cinco minutos. Apesar disso, conseguiu recuperar algum tempo ao líder da geral, Ricky Brabec. No entanto, a apenas um dia do fim, as esperanças do australiano de uma defesa de sucesso do título estão a cair por terra.

Quanto a José Ignacio Cornejo terminou em quarto lugar, menos de três minutos atrás do seu compatriota, Quintanilla. Cornejo tem agora a possibilidade de atacar amanhã na etapa final, numa tentativa de melhorar a sua posição na geral.

A última etapa do Rally Dakar irá levar os pilotos até Haradh, numa especial cronometrada de 374 km.

Luciano Benavides, 3º na etapa, 7º na geral: “Foi

uma muito boa hoje. Foi a primeira vez que cruzamos as grandes dunas, por isso

gostei muito. Depois disso, fiquei um pouco assustado com o combustível da

minha moto, por isso abrandei um pouco antes do reabastecimento. Depois do

reabastecimento, apanhei o grupo na frente e fiquei por lá. Estou muito

contente porque falta apenas mais um dia para o final da prova. Terminar dentro

do top 5 seria bom, estou muito perto. Veremos amanhã.”

Joan Barreda, 12º na etapa, 5º na

geral: “Tentámos

abrir rápido e fazer uma boa linha. Foi bom para o Ricky, que está quase a ganhar

o rally. Tentámos dar o máximo esta manhã e conseguir um bom ritmo, mas quando

se está a abrir a etapa é praticamente impossível. Estou feliz com o nosso

trabalho hoje. Na primeira semana não tive as melhores sensações e também perdi

um pouco a concentração devido à minha dor nas costelas. Tenho estado muito

melhor desde o início da segunda semana”.

Toby Price, 5º na etapa, 3º na geral: “Tem sido uma boa fase e, neste momento, a Honda só precisa de proteger a vantagem deles. Os rapazes estão a pilotar muito rápido e com inteligência. Está definitivamente a tornar-se difícil para nós tentarmos compensar essa diferença. Estamos a fazer o nosso melhor e a tentar manter-nos na luta. Só temos mais um dia de prova pois estamos já no final da etapa 11.”

Kevin Benavides, 9º na etapa, 19º na geral: “Hoje comecei na terceira posição e ataquei o máximo que consegui nas dunas que eram enormes, mas lindas. Senti-me muito confortável e acabei por alcançar o Ricky e a Joan. Depois de reabastecer, abrimos a pista juntos. Concedemos algum tempo, mas foi uma boa etapa para mim. Amanhã é o último dia e vamos tentar divertir-nos ao máximo”.

José Ignacio Cornejo, 4º na etapa, 6º na geral: “Hoje foi o primeiro dia de dunas a sério e senti-me muito à vontade. Foi muito divertido. Estou inteiro e a mota também está em perfeitas condições. Amanhã é o último dia e estamos a lutar para melhorar as nossas posições gerais. Penso que em comparação com o ano passado melhorei muito, sinto-me um piloto muito mais completo. Ainda tenho de melhorar algumas coisas, mas estou muito contente com o meu progresso”.

Fotos: Rally Dakar, Rally Zone, Monster Energy Honda