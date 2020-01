Dakar 2020: António Maio termina a etapa apesar das dificuldades Nesta quarta etapa do Rally Dakar, as maiores dificuldades foram de António Maio, que até ontem era o melhor português em prova. O piloto da Yamaha teve de parar para reparar a sua moto depois de uma queda, o que acabou por lhe custar bastante tempo. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-antonio-maio-termina-a-etapa_5e15fcbd173a6f1c3169362b





“Tive uma pequena queda mas a mota é que está mal tratada. Estou a tentar chegar ao fim mas não está fácil”, relatou o piloto na altura em que tentava regressar à competição. “Parti a escora da mota, já meti uma cinta, e o volante também não está nas melhores condições. Eu estou bem, a mota é que andou aos trambolhões nas pedras. Eu estou impecável mas faltam ainda 150 km e vamos tentar chegar ao fim”, explicou António Maio.

Numa prova como esta, é sabido que tudo pode mudar de um dia para o outro e foi precisamente isso que aconteceu com o português. Ainda assim, Maio conseguiu retomar a prova, recuperar alguns lugares depois do incidente e terminar no 89º lugar.