Dakar 2020: António Maio segura o segundo lugar em G2 António Maio permanece no segundo lugar da classificação G2, destinada aos pilotos que não fazem parte da lista de elite do Dakar.





António Maiopermanece no segundo

lugar da classificação G2, destinada aos pilotos que não fazem parte da lista

de elite do Dakar. O piloto da Yamaha conseguiu mais uma vez completar esta

segunda etapa sem grandes dificuldades, terminando o dia no 20º posto da

classificação de hoje das motas.

“Foi uma etapa longa, no total fizemos

360km. A especial foi muito variada pois encontramos pistas rápidas e com muita

pedra. Hoje não tive qualquer tipo de problemas e estou muito feliz por ter

terminado mais uma especial sem avarias na mota, sem quedas nem erros de

navegação”, afirmou António Maio.

Com este resultado, para além de manter a segunda posição entre os pilotos G2, o piloto português sobe ainda ao 19º lugar da classificação geral. “Arranquei num bom lugar e consegui imprimir um ritmo seguro e confortável o que me permitiu gerir a minha corrida de uma forma segura tal como tinha planeado. Sinto que estou bem fisicamente o que é uma mais-valia, porque neste rally a atenção é fulcral. Encontramos zonas bastante perigosas com areia que esconde pedras pontiagudas e é preciso ter muito cuidado para não haver falhas. Estou satisfeito com este início de rally e agora o objetivo é manter este ritmo até ao fim”, explicou o piloto no final da etapa.

Amanhã a o percurso será cumprido em torno da cidade de Neom e contará com um setor seletivo com 404km. Os pilotos serão conduzidos junto à fronteira com a Jordânia num trilho com montanhas e vales para explorar num tapete de areia. Durante esta especial, o Dakar alcançará o seu ponto mais alto a 1.400 metros de altitude.