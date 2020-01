Dakar 2020: António Maio é agora o melhor português em prova Os primeiros resultados diziam que António Maio tinha terminado a terceira etapa na 14ª posição, mas um problema técnico levou a que a classificação tivesse de ser alterada. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-antonio-maio-e-agora-o-melhor_5e14997290778c1bfa1fcc38





Os primeiros resultados diziam que António Maio tinha terminado a terceira etapa na 14ª posição, mas um problema técnico levou a que a classificação tivesse de ser alterada.

Esta situação, que afetou também muitos dos restantes pilotos, atirou o piloto da Yamaha para o 25º lugar. Ainda assim, Maio é, neste momento, o melhor português nas motos.

“Correu bem, não caí. Foi uma etapa difícil com muitos quilómetros. Houve uma zona um pouco confusa em termos de navegação pois o trajecto não estava bem marcado. Por causa dessa situação, perdi um bocadinho de ritmo mas foi uma etapa gira, longa e muito diversificada”, explicou o português que, nesta altura, já previa que algum tipo de penalização pudesse surgir mais tarde.

No entanto, o piloto acrescentou que, mesmo que a classificação viesse a ser alterada, o que acabaria por acontecer, estava satisfeito com a sua prestação no dia de hoje.

“Tenho conseguido gerir bem a moto, que tem chegado ao final do dia sempre em boas condições. O meu principal objetivo é precisamente esse. Fazer essa gestão ainda que às vezes me apeteça acelerar um bocadinho mais, mas o Dakar é mesmo assim. No geral, estou feliz porque não sofri mais nenhuma queda, a moto está boa mas ainda é muito cedo”, disse António Maio, que terminou o dia de hoje no 19º lugar da geral.

Foto: Facebook António Maio