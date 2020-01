Dakar 2020: António Maio com “bom resultado” no arranque da prova António Maio foi hoje o 2º da classificação G2, que é destinada aos pilotos que não fazem parte da lista de elite do Dakar. Aos comandos de uma Yamaha, foi ainda o 22º da classificação geral. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-antonio-maio-com-bom-resultado-no-_5e122ee19419111c2a6ee649





António Maio foi hoje o 2º da classificação G2, que é destinada aos pilotos que não fazem parte da lista de elite do Dakar. Aos comandos de uma Yamaha, foi ainda o 22º da classificação geral, depois de cumprir uma etapa inaugural bastante complicada na Arábia Saudita.

“Foi uma etapa muito variada, mas com muita pedra. Correu tudo bem embora tenha sido obrigado a passar muitos concorrentes e por isso apanhei também muito pó”, explicou o piloto da Yamaha.

Este 22º lugar coloca Maio como o segundo melhor português no dia de hoje, apenas atrás de Paulo Gonçalves. “O resultado é bom e estou satisfeito com este arranque. O que mais me custou foi fazer os quase 500 quilómetros de ligação no final da especial. A mota está impecável e o Bruno está agora a revê-la para a etapa de amanhã”, acrescentou o português.

Foto: Yamaha/Fino Motor Racing