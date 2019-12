Dakar 2020: António Maio apresenta o seu projeto António Maio apresentou hoje o projeto desportivo com o qual vai competir no Dakar 2020, prova que se disputa pela primeira vez na Arábia Saudita entre os dias 5 e 17 de janeiro. desporto MotoSport desporto/dakar-2020-antonio-maio-apresenta-o-seu_5dfb94562bfc107995cff096





António Maio apresentou esta quarta feira o projeto desportivo com o qual vai competir no Dakar 2020, prova que se disputa pela primeira vez na Arábia Saudita entre os dias 5 e 17 de janeiro.

Para esta 42ª edição do Rally Dakar, António Maio apresenta-se melhor preparado física e logisticamente e acredita que pode alcançar um resultado de destaque. À semelhança do que sucedeu em 2019 vai pilotar uma WR450F Rally tendo o apoio da Yamaha Portugal, vai integrar a estrutura da equipa da Yamaha Drag´on, e irá contar com o apoio de Bruno Pires o mecânico que dará assistência à sua moto.

Para esta segunda participação consecutiva no Dakar o principal objetivo de António Maio prende-se com “dar seguimento à prestação que estava a ser feita na última edição da prova e entrar no top 20”, revelou o piloto apoiado pela Marcolino Sebo.

O piloto da Yamaha iniciou em 2018 um projeto internacional que tinha como principal objetivo participar e levar até ao fim uma presença no Rali Dakar, mas a sua estreia nesta grande competição no inicio de 2019 terminou precocemente devido a uma avaria mecânica que ocorreu na oitava etapa.

A 42ª edição do Rali Dakar disputa-se de 5 a 17 de janeiro e terá a cidade de Jeddah como cenário da partida e a chegada será em Qiddiya. Em termos de percurso a prova vai contar com um total de 7,5 mil quilómetros, 5 mil dos quais serão cronometrados.

—

(Texto e fotos: A2 Comunicação)